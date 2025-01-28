#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
28 января
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
В Казани продают самодельный спорткар за 7,5...
Avatr 11
28 января
В России продают кроссовер с пожизненной гарантией – известны цены 3-х комплектаций
В России стартовали продажи кроссовера...
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
28 января
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
ГД РФ приняла закон о новом способе оформления...

Знакомый кроссовер Kia с надежным мотором снова в продаже: цена доступна

В России дилеры предлагают новые Kia Seltos 2022 г. в. по цене от 3,15 млн рублей

Кроссоверы Kia Seltos 2022 г. в. до сих пор можно встретить на российском рынке. Продажи этой модели стартовали в России в марте 2020 года, по полному циклу автомобиль собирали на заводе «Автотор» в Калининграде.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
KIA Seltos
KIA Seltos

Рекомендуем
Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

Дилеры предлагают версии с бензиновыми атмосферниками объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 121 и 149 л.с. соответственно. Первый работает в паре с МКП, второй – с вариатором. Предлагаются модификации как с передним, так и полным приводом.

Цены на модель начинаются от 3 150 000 рублей за младшую версию и от 3 480 000 рублей – за старшую. Также предусмотрены скидки при покупке авто в кредит и по программе трейд-ин.

KIA Seltos
KIA Seltos

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: Tarantas.news

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 8
28.01.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Seltos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв