Знакомый кроссовер Kia с надежным мотором снова в продаже: цена доступна

В России дилеры предлагают новые Kia Seltos 2022 г. в. по цене от 3,15 млн рублей

Кроссоверы Kia Seltos 2022 г. в. до сих пор можно встретить на российском рынке. Продажи этой модели стартовали в России в марте 2020 года, по полному циклу автомобиль собирали на заводе «Автотор» в Калининграде.

KIA Seltos

Дилеры предлагают версии с бензиновыми атмосферниками объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 121 и 149 л.с. соответственно. Первый работает в паре с МКП, второй – с вариатором. Предлагаются модификации как с передним, так и полным приводом.

Цены на модель начинаются от 3 150 000 рублей за младшую версию и от 3 480 000 рублей – за старшую. Также предусмотрены скидки при покупке авто в кредит и по программе трейд-ин.

KIA Seltos

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

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Источник: Tarantas.news