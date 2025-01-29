Просторный кроссовер со 137-сильным мотором и вариатором доступен за ₽1,85 млн

Ixen Motors Rus начал продавать кроссоверы Fengon ix5 со скидкой 200 тыс. рублей

Компания Ixen Motors Rus проинформировала о сохранении скидки на кроссовер Dongfeng Fengon ix5 до 15 февраля текущего года. Стоимость автомобиля в этот период составит 1,85 млн рублей.

Раньше кроссовер стоил 2,05 млн рублей, в декабре цена упала до 1,85 млн рублей. Теперь стало известно о продлении действия скидки в размере 200 тыс. рублей. Уточняется, что скидка действует только при условии сдачи своей машины в трейд-ин.

Fengon ix5

Длина Dongfeng Fengon ix5 равна 4685 мм при колесной базе 2790 мм. Под капотом кроссовера 1,5-литровый турбомотор мощностью 137 л.с., вариатор. Автомобиль получил 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, камеру заднего вида, медиасистему с экраном диагональю 10,25 дюйма, аудиосистему с 6 динамиками и прочие опции.

Fengon ix5

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Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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Источник: Quto