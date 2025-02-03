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Автомобили Lada получат новые диски — первые изображения

АВТОВАЗ запатентовал четыре варианта дизайна колесных дисков для новинок Lada

Волжский автозавод оформил патенты на новые варианты дизайна колесных дисков – соответствующие документы появились в базе Роспатента. Заявки были поданы еще в августе-сентябре 2024 года, авторами во всех случаях числятся российские дизайнеры. В ближайшем будущем такими дисками будут комплектовать новые модели бренда Lada.

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По сути, перед нами два варианта дисков – восьми- и десятилучевой, но каждый из них представлен в двух исполнениях: стандартный литой и черненый с шлифованными отдельными поверхностями.

Как выяснил «За рулем», оба варанта восьмилучевых дисков полагаются универсалам перспективного семейства Iskra. Обычный универсал Iskra SW получит классические литые диски – такие уже «засветились» на предсерийных тестовых образцах.

Второй, более трендовый вариант полагается «приподнятой» версии Iskra SW Cross: машины на этих дисках тоже фотографировали на улицах Тольятти и на конвейере АВТОВАЗа.

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А вот на какую модель будут ставить десятилучевые диски – пока загадка. Колеса вышедшей недавно Ауры имеют свой дизайн, перспективная Niva Sport на презентационных снимках также красуется на дисках своего собственного фасона... Возможно, какие-то из показанных выше дисков готовят для Весты Sport, которая должна появиться во втором квартале 2025 года и пока не представлена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Роспатент

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 735
03.02.2025 
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