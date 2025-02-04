#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Автомобили Solaris начали комплектовать управлением через смартфон

Бренд Solaris запустил комплексную систему «Цифровой автомобиль»

Группа компаний «АГР» представила комплексную систему с подключаемыми телематическими сервисами. Через приложение «Solaris. Цифровой автомобиль» можно будет дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться дополнительными возможностями для обеспечения комфорта. Новая система будет доступна на всех моделях автомобилей бренда Solaris.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Комплексная платформа объединяет установленный в автомобиль телематический блок и мобильное приложение, позволяющее активировать и использовать все сервисные функции. Благодаря этому решению клиенты могут воспользоваться широким набором онлайн-услуг через приложение "Solaris. Цифровой автомобиль", которые дают возможность решить практически любой вопрос, связанный с эксплуатацией автомобиля», – сообщает пресс-служба «АГР».

Функции платформы «Solaris. Цифровой автомобиль»

  • Дистанционное управление со смартфона: запуск двигателя, управление центральным замком, управление световой аварийной сигнализацией и клаксоном.
  • Информация об автомобиле: текущий пробег, местоположение на карте, состояние центрального замка. детализированный отчет по каждой поездке (расход топлива по поездкам, время работы двигателя, средняя скорость движения за поездку, оценка стиля вождения), уровень заряда АКБ и уровень топлива.
  • Расширенные онлайн-возможности: запись на ТО к официальному дилеру, оплата штрафов ГИБДД, оплата проезда по ЦКАД.

Подчеркивается, что «Цифровой автомобиль» – специально разработанная экосистема, устанавливаемая в качестве заводского решения. В отличие от послепродажных решений, система изначально полностью интегрирована в автомобиль, что гарантирует клиенту высокую безопасность, а также новый уровень удобства пользования, говорится в официальном пресс-релизе.

Вместе с тем, на сайте одного из дилеров Solaris, который уже рекламирует сервис, есть важное упоминание: телематические сервисы предоставляются «как есть». Производитель и дилеры не гарантируют, что сервисы полностью соответствуют ожиданиям пользователя, решение об их использовании принимается пользователем добровольно и на собственный риск; компании не несут ответственности за возможные убытки.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, модели Solaris производят по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге (ранее – завод ХММР) из комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai из России. Перезапустившись в феврале 2024 года, к июлю предприятие успело выпустить более 10 тысяч машин, а в декабре – отметить 20-тысячный юбилей. Как сообщал «За рулем», из имеющихся на заводе машинокомплектов можно собрать 50-70 тысяч машин, если докупить некоторые компоненты.

Источник: ООО «АГР», solaris-sibcar.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:АГР
Количество просмотров 85
04.02.2025 
Фото:АГР
Поделиться:
Оцените материал:
0