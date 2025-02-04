Автомобили Solaris начали комплектовать управлением через смартфон

Бренд Solaris запустил комплексную систему «Цифровой автомобиль»

Группа компаний «АГР» представила комплексную систему с подключаемыми телематическими сервисами. Через приложение «Solaris. Цифровой автомобиль» можно будет дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться дополнительными возможностями для обеспечения комфорта. Новая система будет доступна на всех моделях автомобилей бренда Solaris.

«Комплексная платформа объединяет установленный в автомобиль телематический блок и мобильное приложение, позволяющее активировать и использовать все сервисные функции. Благодаря этому решению клиенты могут воспользоваться широким набором онлайн-услуг через приложение "Solaris. Цифровой автомобиль", которые дают возможность решить практически любой вопрос, связанный с эксплуатацией автомобиля», – сообщает пресс-служба «АГР».

Функции платформы «Solaris. Цифровой автомобиль»

Дистанционное управление со смартфона: запуск двигателя, управление центральным замком, управление световой аварийной сигнализацией и клаксоном.

Информация об автомобиле: текущий пробег, местоположение на карте, состояние центрального замка. детализированный отчет по каждой поездке (расход топлива по поездкам, время работы двигателя, средняя скорость движения за поездку, оценка стиля вождения), уровень заряда АКБ и уровень топлива.

Расширенные онлайн-возможности: запись на ТО к официальному дилеру, оплата штрафов ГИБДД, оплата проезда по ЦКАД.

Подчеркивается, что «Цифровой автомобиль» – специально разработанная экосистема, устанавливаемая в качестве заводского решения. В отличие от послепродажных решений, система изначально полностью интегрирована в автомобиль, что гарантирует клиенту высокую безопасность, а также новый уровень удобства пользования, говорится в официальном пресс-релизе.

Вместе с тем, на сайте одного из дилеров Solaris, который уже рекламирует сервис, есть важное упоминание: телематические сервисы предоставляются «как есть». Производитель и дилеры не гарантируют, что сервисы полностью соответствуют ожиданиям пользователя, решение об их использовании принимается пользователем добровольно и на собственный риск; компании не несут ответственности за возможные убытки.

Напомним, модели Solaris производят по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге (ранее – завод ХММР) из комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai из России. Перезапустившись в феврале 2024 года, к июлю предприятие успело выпустить более 10 тысяч машин, а в декабре – отметить 20-тысячный юбилей. Как сообщал «За рулем», из имеющихся на заводе машинокомплектов можно собрать 50-70 тысяч машин, если докупить некоторые компоненты.

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Источник: ООО «АГР», solaris-sibcar.ru