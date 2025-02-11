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Новый японский кроссовер привезли в Россию по цене «китайца»

В России появился в продаже новый уникальный Toyota Highlander за ₽10 млн

В России появился в продаже кроссовер Toyota Highlander за 10 млн рублей. Владелец авто утверждает, что автомобиль уникальный, в России он сейчас представлен в единственном экземпляре.

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Toyota Highlander

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Под капотом автомобиля 249-сильный мотор объемом 2,4 литра, АКП. Привод полный. Вероятно, автомобиль собирали для рынка США, хотя в этой стране мощность мотора составляет 269 л.с.

Продавец заявляет, что кроссовер 2025 г. в., хотя, скорее всего, он выпущен раньше, пишет «Российская газета».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1192
11.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+6