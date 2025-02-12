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Уникальный неубиваемый внедорожник Toyota появился в Россию: цена удивит

В России в продажу вышел бронированный Toyota Land Cruiser 300 за ₽33 млн

В России в продаже появился уникальный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым мотором объемом 3,5 литра мощностью 415 л.с. за 33 000 000 руб.

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У данного бронированного экземпляра четыре стеклоподъемника с эвакуационными выходами, отдельный выход через заднюю перегородку, система пожаротушения, защита подкапотного пространства и систему связи салон/улица.

У внедорожника доработали тормоза, подвеску и колеса. Экземпляр получил новую тормозную систему для увеличенной массы, пружины, двойные амортизаторы, дополнительную защиту днища.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

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Автомобиль разработан российской компанией Rida. Он имеет класс защиты B6/B7 по евростандарту CEN 1063 и способен выдержать обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Rida Cars
Количество просмотров 11
12.02.2025 
Фото:Rida Cars
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35