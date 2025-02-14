Оптимизация: еще один немецкий автопроизводитель сокращает рабочих

Porsche к 2029 году сократит тысячи сотрудников на нескольких заводах в Германии

Немецкий автопроизводитель Porsche намерен сократить персонал на нескольких заводах в Германии на 15% к 2029 году. Зарубежные СМИ пишут, что планируется уволить порядка 1900 человек.

До этого в руководстве автоконцерна сообщили о сокращении еще 2000 работников, свое решение топ-менеджмент объясняет низким спросом на электромобили и сложной экономической ситуацией.

В 2024 году руководство Porsche не продлило контракты с 1500 сотрудниками, в ближайшее время закончится срок действия договоров еще примерно у 500 человек. При этом автоконцерны считают эти меры недостаточными.

В частности, сократят персонал на основных предприятиях, включая заводы в Цуффенхаузене и Вайссахе. Параллельно с этим ограничат прием новых сотрудников. Источники в компании подчеркивают, что положение Porsche на текущий момент достаточно неплохое.

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Источник: reuters.com