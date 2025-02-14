Lada Т-134 – когда ждать в серии новую Ниву?

Кирилл Милешкин: до новой Нивы АВТОВАЗ выпустит еще минимум две модели

До появления нового поколения Lada Niva в серии пройдет еще немало времени, считает эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. Напомним, в январе 2025 года в публичном поле впервые «засветился» облик концепта Lada T-134, в котором многие увидели прообраз так называемой новой Нивы – проекта, который АВТОВАЗ вынашивает со второй половины 2010-х.

Как отмечал исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев, концепт действительно «стилизован по Ниве», а платформой послужит Lada Vesta. После первой публикации читатели «За рулем» оставили массу откликов – зачастую полярных по смыслу, но в общей массе изобилующих скепсисом по поводу сроков внедрения.

Так когда же ждать такую Ниву от АВТОВАЗа?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Машина, безусловно, интересная очень многим. Обе Нивы, хотя и пользуются сейчас отменным спросом, давно устарели. Поэтому проект нового внедорожника под культовым именем, на мой взгляд, очень нужен. Даже если это будет полноприводный кроссовер, успех все равно обеспечен: подобных машин у Лады сейчас нет, а у покупателей на них ажиотаж.

Что касается сроков, то вряд ли машина может появиться скоро. Ее засветили внезапно и без каких-либо подробностей. При этом АВТОВАЗ ранее анонсировал на этот год показ прототипа кроссовера на базе Весты, на следующий – минивэна. Если ничего не поменяется, то именно их будут доводить до серии в первую очередь. А жаль. Нива мне видится более перспективным продуктом, нежели вэн.

Напомним, речь о минивэне, пока фигурирующем под условным названием Lada B-Van – модель получит удлиненную и усиленную платформу Весты и полноценный 7-местный салон. Дебют минивэна запланирован на 2027 год.

Более ближняя перспектива – это кроссовер, обозначенный как Lada B+ Cross. Его также спроектировали на архитектуре Lada Vesta, пересмотрев и заменив многие элементы. Сейчас на АВТОВАЗе варят кузова для машин опытной партии, а летом 2025 года собираются представить уже не макет, а предсерийный образец. В серию кроссовер пойдет в 2026-м. На этом фоне перспективы новой Нивы (Lada Т-134) пока действительно выглядят туманными: по предварительным оценкам, модель появится в серии не раньше 2028 года.