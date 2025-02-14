Возвращения этой автомобильной марки больше всего ждут в России

Авто Mail выяснил, по автомобилям каких брендов соскучились россияне

Авто Mail в ходе опроса, в котором приняло участие 4200 человек, выяснил, возвращения каких иномарок россияне ждут больше всего.

Так, самым ожидаемым зарубежным автобрендом стала Toyota. Купить новую машину этой марки хотели бы 19% респондентов. Далее следуют Kia c 13,5% голосов и Volkswagen (12,5%).

На четвертом и пятом местах оказались бренды Skoda и Hyundai (8% и 7,5%). Около 7% опрошенных ожидают новинок от BMW, 5% скучают по машинам марки Renault, 3,5% – по Mercedes, 3,3% – по Ford и Nissan.

Далее в рейтинге следуют Mazda и Mitsubishi (2,8% и 2,4%). «Других европейских» и «других японских» брендов в России ожидают менее 6% опрошенных. А по «другим американским» маркам скучают около 1% респондентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Auto.mail.ru