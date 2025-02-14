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Компактный рамный внедорожник приятно подешевел: новые цены

В России стартовали продажи внедорожника Tank 300 со скидкой 200 тыс. рублей

Компактный внедорожник Tank 300 стал доступнее в России. Цены авто остались прежними, но появилась прямая выгода в размере 200 тыс. рублей.

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Tank 300 доступен в РФ в комплектациях Adventure, Premium, City Adventure и City Premium.

Стоимость версии Adventure с учетом прямой выгоды составляет сейчас 4 299 000 руб., авто в комплектации Premium стоит 4 699 000 руб. Внедорожник в комплектации City Adventure с учетом скидки сейчас можно приобрести за 4 449 000 руб., автомобиль в версии City Premium стоит 4 899 000 руб.

Tank 300
Tank 300

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Комплектации с приставкой City получили интеллектуальную полноприводную трансмиссию Torque-On-Demand, или «полный привод по требованию». Эта система сама анализирует дорожное покрытие и состояние автомобиля с помощью датчиков и автоматически распределяет крутящий момент между осями.

Силовой агрегат у всех Tank 300 одинаковый: это 2,0-литровый 220-сильный бензиновый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

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Источник: Tank

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 12
14.02.2025 
Фото:Tank
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