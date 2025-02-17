Представлен новый внедорожный Duster: подробности и цена
У Dacia Duster вышла новая ограниченная версия Adventure тиражом 23 экземпляра. Она стоит на 6300 евро больше, чем обычный Дастер (32 600 евро).
Основой для Duster Adventure стала версия с турбированным двигателем 1.2 литра, 6-ступенчатой МКП и системой полного привода. Их в исполнении Adventure защитили 6-миллиметровым алюминиевым листом, а задний дифференциал оградили стальной панелью толщиной 2,5 мм.
Если сравнивать с обычным Дастером, у новинки на 30 мм больше дорожный просвет, предусмотрены амортизаторы Koni и усиленные пружины, шины All-Terrain BFGoodrich размерностью 215/70 R16. Также Adventure выделяет наличие мощного багажника на крыше с «люстрой» спереди, а также особенная «роспись» кузова.
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Источник: Autorepublika