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Представлен новый внедорожный Duster: подробности и цена

Dacia начала принимать заказы на новый Duster Adventure за 32 600 евро

У Dacia Duster вышла новая ограниченная версия Adventure тиражом 23 экземпляра. Она стоит на 6300 евро больше, чем обычный Дастер (32 600 евро).

Dacia Duster Adventure
Dacia Duster Adventure

Основой для Duster Adventure стала версия с турбированным двигателем 1.2 литра, 6-ступенчатой МКП и системой полного привода. Их в исполнении Adventure защитили 6-миллиметровым алюминиевым листом, а задний дифференциал оградили стальной панелью толщиной 2,5 мм.

Dacia Duster Adventure
Dacia Duster Adventure

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Если сравнивать с обычным Дастером, у новинки на 30 мм больше дорожный просвет, предусмотрены амортизаторы Koni и усиленные пружины, шины All-Terrain BFGoodrich размерностью 215/70 R16. Также Adventure выделяет наличие мощного багажника на крыше с «люстрой» спереди, а также особенная «роспись» кузова.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

Dacia Duster Adventure
Dacia Duster Adventure

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Источник: Autorepublika

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Ушакова Ирина
Фото:Autorepublika
17.02.2025 
Фото:Autorepublika
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+21