Новый неубиваемый внедорожник Toyota привезли в Россию
В РФ началась продажи Toyota Land Cruiser 300 2025 года по цене ₽15,5 млн
Дилеры привезли в Россию внедорожник Toyota Land Cruiser 300 2025 года выпуска. Автомобиль предлагается в максимальной комплектации за 15,5 млн рублей.
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Он оснащен 6-цилиндровым турбированным мотором объемом 3,4 литра и мощностью 415 л. с. Это поколение внедорожников стало двенадцатым по счету. Первый Land Cruiser был выпущен в 1951 году. Внедорожник является единственной моделью Toyota, которая дольше всех выпускается заводом.
Легендарные надежность и долговечность машины сделали ее популярной по всему миру.
Toyota Land Cruiser
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.
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Источник: «Российская газета»
Фото:Toyota
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18.02.2025
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser 2011/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
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