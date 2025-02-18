Новый неубиваемый внедорожник Toyota привезли в Россию

В РФ началась продажи Toyota Land Cruiser 300 2025 года по цене ₽15,5 млн

Дилеры привезли в Россию внедорожник Toyota Land Cruiser 300 2025 года выпуска. Автомобиль предлагается в максимальной комплектации за 15,5 млн рублей.

Он оснащен 6-цилиндровым турбированным мотором объемом 3,4 литра и мощностью 415 л. с. Это поколение внедорожников стало двенадцатым по счету. Первый Land Cruiser был выпущен в 1951 году. Внедорожник является единственной моделью Toyota, которая дольше всех выпускается заводом.

Легендарные надежность и долговечность машины сделали ее популярной по всему миру.

Toyota Land Cruiser

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Источник: «Российская газета»