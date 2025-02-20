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Возмущенные покупатели авто завалили жалобами производителя и требуют компенсаций

В Китае разгорается скандал с участием BYD — владельцы авто подали 4700 жалоб

Компания BYD анонсировала, что 21 модель всех ценовых категорий оснастят инновационной системой помощи водителю «God's Eye» («Глаз бога»). Купившие машины до этого обновления недовольны и жалуются, что они переплатили. Они требуют получить бесплатное обновление и другие компенсации от компании.

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Один из недовольных владельцев гибридного седана BYD Seal 06 DM-i написал в своей жалобе, что во время покупки автомобиля он неоднократно уточнял у продавца, будет ли в этом году выпущена новая модель, и получил отрицательный ответ.

«Но всего через полгода после того, как я забрал машину, на рынке появилась новая модель с заметными улучшениями в комплектации и по той же цене», – утверждает владелец машины.

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Китайская платформа по контролю качества автомобилей завалена жалобами автовладельцев автомобилей BYD из-за того, что автопроизводитель анонсировал бесплатную функцию интеллектуального вождения для своих моделей. Купившие машины до этого обновления возмущены и требуют компенсаций.

Всего в период с 11 по 17 февраля подано более 4700 жалоб от владельцев ранее купленных BYD. Для сравнения: до этого инцидента в течение одной недели подали всего 150 заявлений, а за весь январь – примерно 500 жалоб. В компании ответили, что все жалобы направят для рассмотрения в соответствующие отделы.

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19
20.02.2025 
Фото:Unsplash
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