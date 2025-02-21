Nissan окончательно отказался от бренда Datsun в РФ

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Компания Nissan не стала оплачивать продление свидетельства на логотип Datsun

Роспатент прекратил правовую охрану логотипа Datsun – этот бренд принадлежит японской компании Nissan. Соответствующая запись об этом появилась в государственном реестре 20 февраля 2025 года, однако сама правовая охрана прекратилась еще 23 июня прошлого года.

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Причина прекращения в том, что компания Nissan не стала оплачивать продление свидетельства на этот товарный знак в России. Напомним, в 2020 году Nissan начал реструктуризацию, в результате которой количество собственных моделей сократилось, а суббренд Datsun в России и вовсе решено было свернуть.

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Под маркой Datsun в России на тольяттинском конвейере АВТОВАЗа выпускались модели on-DO и mi-DO, которые являлись перелицованными и модифицированными версиями седана Lada Granta и хэтчбека Kalina. Машины под японским брендом стоили дороже российских, что не лучшим образом сказывалось на продажах. Интересный факт: в 2014-м, в год старта марки Datsun в РФ, базовая версия седана on-DO стоила 329 000 рублей.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Руслан Шамуков/ТАСС, Роспатент
Количество просмотров 1
21.02.2025 
Фото:Руслан Шамуков/ТАСС, Роспатент
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