Знакомый японский кроссовер снова можно купить в России: известна цена
Дилеры привезли в Россию новые Mazda CX-5 2025 года по цене от 3,94 млн рублей
У дилеров в России появились в продаже хорошо знакомые россиянам кроссоверы Mazda CX-5. Партия новых автомобилей уже поставлена в столичные автосалоны.
Их стоимость варьируется от 3,94 млн до 4,36 млн рублей.
Mazda CX-5 2025
Уточняется, что все экземпляры оснащены 2-литровым бензиновым двигателем на 155 л.с., АКП и передним приводом. В базе авто уже есть адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади и система удержания в полосе.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Российская газета
Фото:Mazda
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21.02.2025
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
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