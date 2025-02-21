Знакомый японский кроссовер снова можно купить в России: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые Mazda CX-5 2025 года по цене от 3,94 млн рублей

У дилеров в России появились в продаже хорошо знакомые россиянам кроссоверы Mazda CX-5. Партия новых автомобилей уже поставлена в столичные автосалоны.

Их стоимость варьируется от 3,94 млн до 4,36 млн рублей.

Mazda CX-5 2025

Уточняется, что все экземпляры оснащены 2-литровым бензиновым двигателем на 155 л.с., АКП и передним приводом. В базе авто уже есть адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади и система удержания в полосе.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Российская газета