В Европе начались продажи нового российского внедорожника

В Германии стартовали продажи Lada Niva Legend за 20 тысяч евро

Крупный немецкий дилер анонсировал старт продаж внедорожника Lada Niva Legend 2025 года. Стоимость авто составит 19 990 евро (1,85 млн рублей).

Не уточняется, как была произведена модернизация внедорожника, но стандартный двигатель 1.7 литра соответствует нормам Евро-6d, а расход топлива в смешанном цикле равен 9,5 литра на 100 км.

Lada Niva Legend

В РФ такой автомобиль стоит от 1 059 000 рублей. Он оснащается 83-сильным мотором 1.7 литра, МКП. У машины постоянный полный привод.

Известно, что в текущем году будет запущена в производство Lada Niva Sport и новая модификация с двигателем 1.8 литра.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Российская газета