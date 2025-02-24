На замену Octavia — в РФ появились новые седаны дешевле 3 млн

No Limits: новые седаны GAC Empow начали поступать российским дилерам

Российским дилерам начали поступать седаны GAC Empow. Как ранее сообщал «За рулем», эту модель китайский бренд в ближайшее время планирует выводить на российский рынок.

Источник публикует фото «живой» машины у одного из дилерских центров – впрочем, не уточняя, почему данная поставка считается официальной. Напомним, ранее Empow попадал в РФ по параллельным каналам.

При этом признаки скорого старта официальных продаж действительно есть. Напомним, еще прошлой осенью GAC заявил о выводе седана Empow на российский рынок в I квартале 2025 года, а в январе модель получила российское ОТТС. Правда, тогда же появились новые сроки дебюта: II квартал 2025-го.

Источник пишет, что предполагаемая базовая цена новинки – 2,9-3 млн рублей. В одноклассники Empow обычно записывают Changan Uni-V и Chery Arrizo 8 – оба продаются в РФ по ценам от 2,86 и 2,9 млн рублей соответственно. Добавим сюда FAW Bestune B70 (от 2,5 млн рублей), а также Skoda Octavia и Hyundai Elantra.

Продающийся в Китае с 2021 года Empow комплектуется турбомоторами 1.5 (177 л.с.) и 2.0 (265 л.с.); младший работает в паре с 7-ступенчатым роботом, старший с 8-диапазонным гидроавтоматом. Длина машины составляет 4700 мм при колесной базе 2736 мм. В салоне – пара 10,3-дюймовых экранов, есть протоколы подключения CarPlay и HiCar... Достойная ли будет замена Октавии и Элантре?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: No Limits, Российская газета