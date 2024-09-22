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На российский рынок выходит новый комфортный и просторный седан на замену Camry

Новый седан GAC Empow появится у российских дилеров в первом квартале 2025 года

Китайский автопром стремительно развивается, и все больше брендов пытаются завоевать сердца российских покупателей. В апреле 2024 года стало известно, что марка GAC планирует вывести на российский рынок свой новый бизнес-седан Empow. Решение принято, и уже в первом квартале 2025 года модель появится у официальных дилеров.

GAC Empow
GAC Empow
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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

GAC Empow – это серьезный конкурент для таких моделей, как Changan Uni-V, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max, а также Hyundai Elantra, поставляемых по параллельному импорту. Впечатляющие габариты – 4700 х 1850 х 1432 мм, с внушительной колесной базой 2736 мм – делают Empow весьма привлекательным для российского покупателя, ценящего простор и комфорт.

В Китае модель предлагается с различными двигателями, включая:

  • 1.5 литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
  • 2.0 литровый двигатель мощностью 265 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
  • Гибридная система мощностью 238 л.с.

Какой именно двигатель будет доступен в российской версии, пока остается загадкой.

Интерьер GAC Empow
Интерьер GAC Empow

Особенно интересно выглядит дизайн Empow. В Китае модель доступна в нескольких вариантах, включая агрессивный стиль с двойным выхлопом, яркими вставками и спойлером на крышке багажника.

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Цена на GAC Empow в Китае составляет от 118 до 158 тысяч юаней (1,51-2,02 млн рублей). Цена на российском рынке будет зависеть от выбранной комплектации и двигателя.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 3
22.09.2024
Фото:GAC
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