Мантуров рассказал, при каком условии зарубежным автобрендам разрешат вернуться

Чтобы вернуться, иностранные концерны должны признать Крым, Донбасс и Новороссию

Условием возвращения иностранных брендов на российский рынок может стать размещение их магазинов в том числе на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Это следует из комментария первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Относительно автопрома - просто взять и вернуться ни у кого уже не получится. Легко принимать такие решения Россия не будет, пообещал чиновник.

Территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун, сказал Мантуров.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Общий подход понятен, хотя, конечно, сами автопроизводители никаких филиалов и подразделений не открывают. Для этого есть дилеры. Допустим, в каком-то из новых регионов появится компания, которая захочет стать дилером Hyundai. Но ведь ей можно отказать в дилерстве по вполне объективным причинам, как отказывают соискателям в других регионах – если компания и ее ДЦ не отвечают требованиям, которые предъявляются к дилерам.

Может вообще никто не изъявит желания быть дилером в новом регионе – такой вариант тоже нельзя исключать. А в некоторых регионах (даже «старых») открывать дилерство попросту нет экономического смысла. Но мысль понятна: хотите торговать – торгуйте везде и признавайте, что Крым давно уже является частью России.

Ранее Максим Решетников сказал, что поднявшаяся информационная волна по поводу возвращения западных брендов обеспокоила российский бизнес, который вложившись в производство рассчитывал на прибыль. Поэтому с каждым «возвращением» вопрос будет решаться в индивидуальном порядке и наши компании при этом будут в приоритете, пообещал вице-премьер.

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Источник: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram