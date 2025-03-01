У обновленных бронемашин «Ахмат» улучшили динамику и управляемость

«Ремдизель»: обновленные бронемашины «Ахмат» пройдут испытания в 2025 году

Первые образцы обновленного автомобиля З-СТС «Ахмат» будут собраны и отправлены на испытания в 2025 году.

З-СТС «Ахмат»

Новая версия военной машины будет выпускаться параллельно с предыдущей, сообщил генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров.

Будут выпущены две модификации машины, поскольку, общаясь с различными родами войск, стало понятно, что существуют разные задачи и потребности, даже для одной и той же модели «Ахмат».

Например, для переднего края требуется более динамичная версия, а для дальней зоны, где преобладают логистические задачи, подойдет модель в текущем облике.

Внутри машины могут размещаться как сиденья для экипажа, так и специальные сиденья для санитара и носилки для перевозки раненых.Новая версия машины З-СТС будет обладать лучшей динамикой и управляемостью, при этом сохраняя вместимость и высокую ремонтопригодность.

Захаров подчеркнул, что для новой версии используется серийное базовое шасси, что позволяет ремонтировать машины в любом месте и любыми специалистами, которые когда-либо работали с автомобилями КАМАЗ.

У бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат» колесная формула 6х6, и он предназначен для эксплуатации от минус 50 до плюс 50 градусов, включая горные районы на высоте до 4,5 тыс. метров.

Ранее «За рулем» рассказал о специальном семействе автомобилей для десантников. Боевые квадроциклы, багги и компактные автомобили становятся важной частью технического арсенала современной армии. Они особенно ценятся силами специального назначения, штурмовыми отрядами и подразделениями воздушно-десантных войск.