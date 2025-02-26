Сгорела коллекция ретроавтомобилей экс-президента Украины: подробности

Под Киевом сгорела коллекция ретрокаров бывшего президента Украины Януковича

На Украине из-за пожара сгорели уникальные экземпляры из коллекции ретроавтомобилей экс-президента Виктора Януковича. Уточняется, что машины находились в резиденции Межигорье, где ранее проживал политик.

После того, как Янукович оставил пост, автомобили остались в том же месте. Четыре машины огонь уничтожил полностью, еще несколько получили серьезные повреждения.

В пожаре сгорели правительственный лимузин ЗИЛ-41047 из первой партии 1987 года, его более современная версия 1988 г. в. и редкий парадный кабриолет ЗИЛ-410441 2010 г. в.

Пострадали от огня и автомобили ГАЗ-13 Чайка и ГАЗ-14 Чайка, а также несколько Запорожцев и Москвичей.

Стоимость ущерба оценить трудно, так как были уничтожены очень редкие и ценные экземпляры.

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Источник: «Южный автомобиль»