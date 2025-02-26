Этот популярный кроссовер можно купить по госпрограмме всего за ₽1,36 млн

В России начались продажи автомобиля Москвич 3 по госпрограмме за 1,3 млн рублей

В рамках госпрограммы льготного автокредитования новый кроссовер Москвич 3 можно купить всего за 1 360 000 рублей. Столько с учетом скидки в 20% будет стоить его базовая комплектация «Стандарт плюс» 2024 г. в. с МКП6.

То есть, новый кроссовер по стоимости приближается к седану Lada Vesta, цены на который в начальной версии с учетом госпрограммы со скидкой в 20% начинаются от 1 167 920 рублей.

В версии «Стандарт плюс» с вариатором кроссовер 2024 г. в. со скидкой по госпрограмме будет стоить 1 416 000 рублей, а в максимальной версии «Комфорт» его цена составит 1 520 000 рублей.

Для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%. Воспользоваться госпрограммой могут граждане, которые ей соответствуют.

Москвич 3

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

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Источник: «Автоновости дня»