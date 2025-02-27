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Стартовали продажи новых российских грузовиков

Компания Sollers объявила о начале продаж новых грузовиков TR

В России стартовали продажи грузовиков Sollers TR, информирует пресс-служба «Соллерс». Первый автомобиль уже передан покупателю.

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Полноценное производство среднетоннажных грузовых Sollers TR началось на предприятии «Соллерс Комтранс» на площадке УАЗ в ноябре 2024 года. Насчитывается пять моделей грузовой техники Sollers: TR35 полной массой 3,5 тонны, TR50 полной массой 5 тонн, TR80 полной массой 8 тонн, TR120 полной массой 12 тонн и TR180 полной массой 18 тонн.

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Начальная комплектация грузовика включает кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и мультимедийную систему с цветным сенсором и другое.

Гарантия на автомобили составляет четыре года или 250 тыс. км (два года заводской гарантии и два года сервисной поддержки от дилера).

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Стоимость Sollers TR35/TR50 и TR80 начинается от 4 млн 400 тысяч рублей и 5 млн 150 тысяч рублей соответственно. Цена Sollers TR120 стартует с 6 млн рублей, а Sollers TR180 – с 9 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Sollers
Количество просмотров 6
27.02.2025 
Фото:Sollers
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