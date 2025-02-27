Этот люксовый автомобиль россияне покупали чаще всего
Rolls-Royce Cullinan стал самым продаваемым новым люксовым авто в РФ в январе
В январе текущего года среди люксовых автомобилей россияне чаще всего покупали Rolls-Royce Cullinan. Уточняется, что в России было продано 39 новых авто сегмента Luxury. Это на 35% больше, чем в январе 2024 года (29 шт.). В этом сегменте авторынка продажи растут уже седьмой месяц подряд.
Rolls-Royce Cullinan
Наиболее востребованными люксовыми автобренадами у россиян наряду с Rolls-Royce стали Bentley, Lamborghini и Ferrari. При этом новые машины Maserati и Aston Martin в прошлом месяце не пользовались спросом.
В модельном рейтинге лидирует Rolls-Royce Cullinan, далее следуют Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.
Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.
Rolls-Royce Cullinan
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Источник: «Автостат»
Фото:Rolls-Royce
27.02.2025
Фото:Rolls-Royce
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