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На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: столкнулись девять машин
28 февраля
На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: столкнулись девять машин
Девять автомобилей столкнулись на трассе в...

На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: столкнулись девять машин

Девять автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии, двое пострадали

На 158-м километре трассы Уфа – Оренбург около деревни Рамадановка Мелеузовского района Башкирии 28 февраля столкнулись девять машин.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека, они получают необходимую медпомощь.


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Причины аварии устанавливаются, отмечается, что на дороге сильный туман.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: МЧС республики Башкирия

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 10
28.02.2025 
Фото:МВД Медиа
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