На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: столкнулись девять машин
Девять автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии, двое пострадали
На 158-м километре трассы Уфа – Оренбург около деревни Рамадановка Мелеузовского района Башкирии 28 февраля столкнулись девять машин.
По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека, они получают необходимую медпомощь.
Причины аварии устанавливаются, отмечается, что на дороге сильный туман.
Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.
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Источник: МЧС республики Башкирия
Фото:МВД Медиа
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28.02.2025
Фото:МВД Медиа
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