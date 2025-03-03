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Популярный в России кроссовер получил новую комплектацию

Бренд Exeed начал российские продажи кроссовера LX в новой версии Urban

Марка Exeed начала продажи в России новой версии кроссовера LX под названием Urban. Уточняется, что в ассортименте компании версия займет место самой доступной комплектации.

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Exeed LX
Exeed LX

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В отличие от прежней начальной версии кроссовера под названием Business, она будет оснащена связкой из 1,6-литрового ДВС в паре с роботом, а не вариатором.

Цена модели останется прежней – от 2,84 млн рублей. При этом стоимость комплектации Urban указана с учетом максимальных скидок.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 15
03.03.2025 
Фото:Exeed
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