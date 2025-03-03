Популярный в России кроссовер получил новую комплектацию

Бренд Exeed начал российские продажи кроссовера LX в новой версии Urban

Марка Exeed начала продажи в России новой версии кроссовера LX под названием Urban. Уточняется, что в ассортименте компании версия займет место самой доступной комплектации.

Exeed LX

В отличие от прежней начальной версии кроссовера под названием Business, она будет оснащена связкой из 1,6-литрового ДВС в паре с роботом, а не вариатором.

Цена модели останется прежней – от 2,84 млн рублей. При этом стоимость комплектации Urban указана с учетом максимальных скидок.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Китайские автомобили»