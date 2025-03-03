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Эти семейные кроссоверы признаны самыми надежными

Эксперты WhatCar перечислили 10 самых надежных семейных кроссоверов в 2025 году

Эксперты британского издания WhatCar составили список самых надежных семейных SUV на рынке в 2025 году. Читателей портала просили оценить надежность их автомобилей в возрасте до пяти лет.

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Лидером стал кроссовер Lexus NX 2014–2021 г. в., который предлагался как с бензиновыми двигателями, так и с гибридной силовой установкой. Надежность этого автомобиля составила максимальные 100 баллов, так как за все время ни один из владельцев не пожаловался на какие-либо неисправности.

Lexus NX
Lexus NX

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На втором месте находится Toyota RAV4 в версиях от 2019 г. в. (надежность 98,8%). Лишь 3% владельцев столкнулись с необходимостью ремонта.

Третью строчку занял Renault Kadjar 2015–2022 г. в. с рейтингом надежности на уровне 98,6%. Лишь у 12% его владельцев возникали какие-либо неисправности с электрикой и подвеской.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

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Самые надежные семейные кроссоверы

  • Lexus NX (2014–2021 гг.) – надежность 100%;
  • Toyota RAV4 (2019 г. – н.в.) – надежность 98,8%;
  • Renault Kadjar (2015–2022 гг.) – надежность 98,6%;
  • Lexus NX (2021 г. – н.в.) – надежность 97,6%;
  • Honda CR-V (2018 г. – н.в.) – надежность 97,2%;
  • Volvo XC40 PHEV (2017 г. – н.в.) – надежность 97%;
  • Бензиновый BMW X1 (2015–2022 гг.) – надежность 96,6%;
  • Kia Niro hybrid/PHEV (2016–2022) – надежность 96,4%;
  • Бензиновый Mazda CX-5 (2017 г. – н.в.) – надежность 96,1%;
  • Kia Sportage (2021 г. – н.в.) – надежность 96,1%.
Renault Kadjar
Renault Kadjar

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: WhatCar

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh | Lexus | Toyota | Renault
Количество просмотров 29
03.03.2025 
Фото:freepik / prostooleh | Lexus | Toyota | Renault
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