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Выгода до 400 тысяч: на все модели этого популярного бренда объявлены скидки

Автомобили марки JAC в марте подешевели в России на 100-400 тыс. рублей

Марка JAC в России ввела прямые скидки на свои машины. В этом году бренд начнет продавать в РФ несколько новинок: пикап, кроссовер, минивэн и внедорожник. А пока отделение компании в России продаёт то, что есть в наличии.

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Скидки призваны поднять популярность марки в стране, поскольку, по итогам 2024 года, бренд продал на рынке РФ лишь 13 050 машин.

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Скидки и новые цены:

  • JS3 – 250 000 руб., новая цена – от 1 739 000 руб.;
  • JS6 – 300 000 руб., новая цена – от 2 099 000 руб.;
  • J7 – 200 000 руб., новая цена – от 1 950 000 руб.;
  • T8 – 400 000 руб., новая цена – от 2 659 000 руб.;
  • T8 Pro – 350 000 руб., новая цена – от 2 929 000 руб.;
  • T9 – 100 000 руб., новая цена – от 3 499 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:JAC
Количество просмотров 15
04.03.2025 
Фото:JAC
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