Сколько будут стоить знакомые иномарки после возвращения в Россию

Эксперт Терлюкевич: «возвращенцам» придется бороться за свою долю рынка заново

В случае возвращения в РФ каждый автобренд пойдет в свою ценовую нишу и будет дороже китайских марок, точно так же, как и было всегда, считает заместитель директора департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев.

Так, в сегменте до 5 млн рублей «возвращенцам» будет очень тяжело конкурировать с китайцами, а в сегменте более 5 млн рублей конкурировать будет проще.

Николаев отмечает, что даже сейчас, при параллельном импорте, место на рынке для зарубежных марок есть. Они интересны потребителям, но стоить также дешево, как раньше, они уже не будут.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич констатирует, что в премиум-сегменте и сейчас покупают автомобили ушедших марок по параллельному импорту. Что касается массового сегмента, то здесь конкуренция намного выше, и «возвращенцам» придется бороться за свою долю рынка заново, полагает специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

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Источник: Автостат