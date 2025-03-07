Lada T-134 — дань традициям или взгляд в будущее? Какой будет «новая Нива»?

«За рулем» раскрыл все подробности о новой Ниве – концепт-кроссовере Lada T-134

Показанный в январе 2025 года концепт Lada T-134 появился без какого-либо анонса – до этого момента существовали лишь разрозненные неофициальные сведения об этом проекте. Макет «новой Нивы» взорвал соцсети – эту разработку, если она дойдет до серии, действительно очень ждут. «За рулем» собрал все, что известно об этой машине на начало марта 2025 года.

Название

Официально «новой Нивой» показанный макет не называют – у него пока есть лишь название Lada T-134, отсылающее к танку Т-34 и самолету Ту-134. Тем не менее, есть достаточные предпосылки считать, что проект на АВТОВАЗе видят именно прообразом так называемой новой Нивы или Нивы-3.

Дизайн

Как отмечал на презентации исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев, концепт «стилизован по Ниве». Сейчас облик вполне попадает в моду на брутальность и ностальгию по моделям середины XX века, как Haval Dargo или Jetour T2. Корни же этого дизайна уходят в концепт Niva Vision 2021 года, появившийся под началом тогдашнего шеф-дизайнера АВТОВАЗа Жан-Филиппа Салара из Renault-Nissan.

Платформа и кузов

Тот проект базировался на архитектуре CMF-B, как Dacia Duster третьего поколения. Теперь же идет адаптация под платформу Lada Vesta – о том, что именно Веста ляжет в основу модели, также заявлял Шмелев. Тем не менее, «французское родство» отчасти сохранилось: как отмечал заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков, на показанном макете с Дастером совпадают не только общие пропорции, но и форма дверных проемов, ручек дверей, рейлинги и зеркала.

Двигатели

Достаточно мощного и тяговитого двигателя для этого высокого и тяжелого кроссовера у АВТОВАЗа сейчас нет: в арсенале лишь 1.8 на 122 л.с. от Весты и Ауры и 144-145-сильный вариант того же двигателя, который прочат на Niva Sport Silk Way и новую Vesta Sport, но планов по его применению на более массовых моделях у АВТОВАЗа нет. Поэтому придется осваивать (или закупать в Китае) мощный двигатель – возможно, варианте турбо – а с ним и соответствующую «моментную» КП.

Полный привод

Эта модель, под каким именем она бы не вышла, едва ли представима без системы полного привода. Таковой системы (если не считать архаичную конструкцию на нынешней Niva Legend) у АВТОВАЗа также нет. Потребуется масштабная перекройка платформы Lada Vesta, затрагивающая, как минимум, основание кузова, передний и задний редукторы, кардан и приводы задних колес, заднюю подвеску со ступицами, выхлопную систему и топливный бак.

Сроки выхода

С учетом вышеизложенного, сценариев быстрого превращения концепта Lada T-134 в серийный продукт не существует. Таковых гораздо больше у другого показанного на той же январской презентации макета – кроссовера Lada B+ Cross, премьера которого запланирована на лето 2025 года, а старт в серии – на 2026-й. А в более дальних планах есть еще и 7-местный Lada B-Van: как указывает эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, его появление анонсировано на 2027-й. Поэтому раньше 2028 года новую Ниву мы едва ли увидим.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости, За рулем