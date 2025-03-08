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Парк городского транспорта приведут в нормативное состояние — выделены субсидии

Минтранс: в России до 2030 года продлят субсидии на закупку автобусов

Минтранс выступил с инициативой продлить субсидии Минпромторга на закупку автобусов до 2030 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

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«Такую работу будем продолжать в рамках реализации задачи президента по увеличению до 85% доли парка транспорта в нормативном состоянии. <…> Как предложение, реинвестирование средств ФНБ по реализованной программе ГТЛК. Также выделение дополнительного федерального финансирования и продления субсидий Минпромторгом до 2030 года», – подчеркнул глава Минтранса.

Старовойт отметил, что в настоящее время на эти меры заложили финансирование в объеме 109,2 млрд рублей по различным программам и механизмам, включая развитие сферы общественного транспорта. Минтранс совместно с Правительством РФ и Минфином взаимодействуют с целью расширения мер поддержки.

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В Минтрансе дополнительно разработали проект программы городского электрического транспорта до 2030 года. Общие инвестиции составляют порядка 2,4 трлн рублей, в том числе из внебюджетных источников – 1,6 трлн рублей, подытожил Старовойт.

Источник: tass.ru

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