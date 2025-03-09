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Названы пять проблем от смешивания трансмиссионных масел

Эксперт Бахарев перечислил пять проблем из-за смешивания трансмиссионных масел

Неподходящая жидкость или неправильная процедура замены масла в автомобиле могут привести к потере смазывающих свойств и перегреву трансмиссии, отметил технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Также последствиями будут износ шестерен и подшипников, образование отложений, сбои в работе АКП (пробуксовки).

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Эксперт отметил, что для каждой автоматической коробки передач необходимо определенное специфическое масло (ATF). Например, недопустимо смешивать жидкости ATF Dexron III и Toyota WS, так как их используют для разных типов трансмиссий. При этом жидкости для вариаторов схожи с ATF, но содержат дополнительные присадки для защиты ремня и шкивов от износа.

Для МКП возможно смешивание в случае совпадения допусков и вязкости, пояснил специалист. Также он отметил, что масла для роботов подобны жидкостям для МКП, но при этом нужно подбирать масло, соответствующее требованиям производителя.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
09.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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