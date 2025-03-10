Ретрокар, как в «Кавказской пленнице», выставили на продажу: безумно дорого
В Тюмени продают автомобиль Adler Trumpf Junior 1940 г. в. стоимостью ₽175 млн
В Тюмени в продаже появился автомобиль, похожий на тот, что фигурировал в знаменитой комедии «Кавказская пленница». Ретрокар Adler Trumpf Junior 1940 г. в. с пробегом 102 000 км стоит 175 миллионов рублей.
Уточняется, что автомобиль не покупали в кредит. В ПТС указано более четырех владельцев, но, по словам продавца, машина не подвергалась серьезным авариям.
Adler Trumpf Junior 1940
Уточняется, что оценка данного экземпляра невозможна, так как он не зарегистрирован в базе данных ГИБДД.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Avito Авто
Фото:Авито
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10.03.2025
Фото:Авито
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