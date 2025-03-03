Старую Lada Niva продают за 30 млн рублей: за что такие деньги

В Тольятти выставили на продажу Lada Niva 1980 г.в. за 30 млн рублей

В Тольятти продают уникальную Ниву 1980 г. в. за 30 000 000 рублей. Собственник отмечает, что покупка данного автомобиля является инвестицией, и машина с каждым годом будет только дорожать.

Lada Niva

Автомобиль продается в состоянии «как с завода» (включая пломбы и целлофан на сиденьях). Он уникален тем, что принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных полувековому юбилею АВТОВАЗа.

Также уточняется, что летом 2016 года на нем совершили поездку главный конструктор модели Пётр Прусов и бывший глава АВТОВАЗа Николя Мор.

Lada Niva

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru