Старую Lada Niva продают за 30 млн рублей: за что такие деньги
В Тольятти выставили на продажу Lada Niva 1980 г.в. за 30 млн рублей
В Тольятти продают уникальную Ниву 1980 г. в. за 30 000 000 рублей. Собственник отмечает, что покупка данного автомобиля является инвестицией, и машина с каждым годом будет только дорожать.
Lada Niva
Автомобиль продается в состоянии «как с завода» (включая пломбы и целлофан на сиденьях). Он уникален тем, что принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных полувековому юбилею АВТОВАЗа.
Также уточняется, что летом 2016 года на нем совершили поездку главный конструктор модели Пётр Прусов и бывший глава АВТОВАЗа Николя Мор.
Lada Niva
Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Auto.ru
Фото:Auto.ru
03.03.2025
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0