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Склады забиты, а машины все равно дорожают: в чем причина

Эксперт Байбароша: в России новые автомобили подорожают в марте на 6–7%

Ситуация с затовариванием дилерских складов большим количеством автомобилей 2024 и даже 2023 года выпуска в российском авторетейле сохраняется. Несмотря на это, предпосылок для снижения их стоимости на данный момент нет, считает руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

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Это объясняется индексацией утилизационного сбора в январе 2024 года, из-за чего цены на новые модели уже выросли на 10-20%, пояснила она. В конце марта-начале апреля текущего года возможно новое обновление прайсов из-за ряда факторов, предполагает специалист.

Комментарий эксперта

Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг»:

– Прежде всего, запасы автомобилей, выпущенных в прошлом году и реализуемых по специальным предложениям для разгрузки складов, постепенно сокращаются. В случае сохранения спроса на уровне первых двух месяцев 2025 года, остатки на складах закончатся примерно к маю. Также на стоимость новых авто может повлиять решение Центробанка по ключевой ставке: если на ближайшем заседании 21 марта ее снизят, то это может простимулировать потребительский спрос. Давление отложенного спроса из-за высокой ключевой ставки уже ощущается, поэтому в случае ее корректировки импортеры могут увеличить цены на свои модели еще минимум на 2-3% чтобы компенсировать низкий уровень продаж в январе-феврале текущего года.

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По словам специалиста, еще одним фактором является нестабильность курсов валют, которые оказывают влияние на формирование цен. В особенности это касается иномарок.

Ожидается, что авто из официальной поставки подорожают на 6–7% в марте, а автомобили, завезенные через параллельный импорт, – на 7–10%, подытожила эксперт.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
11.03.2025 
Фото:Depositphotos
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