Первые Lada Vesta с новой коробкой уже выдают покупателям

В РФ дилеры начали выдавать клиентам Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП

Дилеры уже начали продавать Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП, сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По его словам, новинка может занять около 50% продаж в линейке Lada Vesta с моторами 1,8 л.

Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП в версии Enjoy стоит 1,8 млн рублей, в комплектации Techno – 2 млн рублей, а кросс-версии обойдутся в 1,9 млн рублей и 2 млн рублей.

Универсал Lada Vesta SW можно купить за 1,9 млн рублей и 2 млн рублей, а Vesta SW Cross с 6-скоростной механической коробкой передач в комплектации Enjoy – за 2 млн рублей.

Уточняется, что передаточные числа новой коробки передач были доработаны для экономии топлива и динамичности разгона. Так, максимальная скорость новой версии возросла до 189 км/ч, при этом разогнаться до 100 км/ч теперь можно за 10,6 секунды, и это лучшие показатели в семействе Vesta.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Российская газета