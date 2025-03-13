Названы самые популярные у угонщиков автомобили

Страховщики отметили, что чаще всего угоняют автомобили Hyundai и Chery

Чаще всего угоняют автомобили Hyundai и Chery, говорят страховщики.

Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов сообщил, что самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai и Chery.

Причем разница в количестве угнанных автомобилей между этими марками совсем небольшая. Далее идут автомобили марок Kia и ВАЗ.

Среди застрахованных первое место по числу угонов занимают китайские марки, второе – корейские, а третье – авто отечественного производства.

Он также добавил, что за 2024 год было украдено более 350 автомобилей, включая как легковые, так и грузовые.

Эксперт объяснил, что одной из причин угонов является дефицит запчастей и длительные сроки их поставок в Россию. Угон под заказ, по его словам, чаще всего касается определенных корейских моделей, таких как Santa Fe и Sorento.

Также возможны угоны под заказ для некоторых премиальных китайских моделей.

Ефремов подчеркнул, что технически угнать можно любой автомобиль, поэтому самой надежной защитой является не оставлять автомобиль без присмотра на длительный срок.

Ранее эксперт в сфере безопасности Андрей Кондрашов сообщил, что автомобили Hyundai, Genesis и Kia с системой бесключевого доступа имеют уязвимость перед угонщиками из-за алгоритмического код-граббера.

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Источник: Лента.ру