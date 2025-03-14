Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше

Эксперт Иванов: Цены на автомобили в России снижаться не будут

Скидки на автомобили в салонах РФ выросли, в среднем, на 100-300 тыс. рублей, но цены вряд ли будут снижаться, считают участники рынка.

Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что цены на машины не снизились, просто выросли скидки в среднем от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также объем предложений. По мнению Иванова, дальнейшего снижения цен не будет, сейчас наблюдаются пиковые значения.

Он заметил, что дополнительные скидки на марки Belgee, Geely, Haval были предложены еще в конце февраля.

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Источник: ТАСС