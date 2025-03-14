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Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше
14 марта
Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше
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Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше

Эксперт Иванов: Цены на автомобили в России снижаться не будут

Скидки на автомобили в салонах РФ выросли, в среднем, на 100-300 тыс. рублей, но цены вряд ли будут снижаться, считают участники рынка.

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Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что цены на машины не снизились, просто выросли скидки в среднем от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также объем предложений. По мнению Иванова, дальнейшего снижения цен не будет, сейчас наблюдаются пиковые значения.

Он заметил, что дополнительные скидки на марки Belgee, Geely, Haval были предложены еще в конце февраля.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.03.2025 
Фото:Depositphotos
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