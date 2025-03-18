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Audi сократит десятки тысяч человек

Компания Audi уволит 7,5 тыс. сотрудников в Германии до 2029 года

Компания Audi планирует сократить до 7500 рабочих мест в Германии к 2029 году. Работников собираются уволить в таких сферах, как администрирование и разработка.

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По планам руководства компании, это позволит сэкономить 1 млрд евро в год в среднесрочной перспективе.

С 2019 года немецкий автопроизводитель уже сократил около 9500 рабочих мест на производстве. Это делается в целях экономии средств для финансирования перехода на электромобили и повышения маржинальности до 9-11%.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
18.03.2025 
Фото:Unsplash
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