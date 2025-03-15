До 23 кнопок на одной двери: новые модели Audi получат интересные опции
Мир автомобилестроения неустанно движется к цифровизации. Сенсорные экраны стремительно вытесняют привычные физические кнопки, обещая минимализм и футуристичный дизайн.
Однако Audi, похоже, решила бросить вызов этой тенденции, представив в новых моделях A6 e-tron, A5, Q5 и Q6 настоящий «кнопочный хаос» на дверных панелях.
Вместо ожидаемого минимализма, нас встречают до 20 физических кнопок, плотно усеивающих дверные подлокотники. Производитель не поскупился на функциональность: здесь и управление освещением салона, и регулировка зеркал заднего вида, и блокировка дверей, и память положений сидений, и даже активация электропривода багажной двери. В топовых комплектациях, оснащенных цифровыми боковыми зеркалами, количество кнопок достигает впечатляющих 23!
Сравнение с конкурентами демонстрирует уникальность решения Audi. Renault Espace четвертого поколения, например, также использовал большое количество кнопок на дверях, но их число не превышало 17.
Интересно и то, что использование механических кнопок не исключает возможности гибкой настройки. Сенсорные кнопки, хоть и скрытые за механическими, позволяют изменять конфигурацию панели в зависимости от комплектации автомобиля.
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Источник: SpeedMe