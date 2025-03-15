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До 23 кнопок на одной двери: новые модели Audi получат интересные опции

Дверные панели у новых моделей Audi будут оснащены рекордным количеством кнопок

Мир автомобилестроения неустанно движется к цифровизации. Сенсорные экраны стремительно вытесняют привычные физические кнопки, обещая минимализм и футуристичный дизайн.

Однако Audi, похоже, решила бросить вызов этой тенденции, представив в новых моделях A6 e-tron, A5, Q5 и Q6 настоящий «кнопочный хаос» на дверных панелях.

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Вместо ожидаемого минимализма, нас встречают до 20 физических кнопок, плотно усеивающих дверные подлокотники. Производитель не поскупился на функциональность: здесь и управление освещением салона, и регулировка зеркал заднего вида, и блокировка дверей, и память положений сидений, и даже активация электропривода багажной двери. В топовых комплектациях, оснащенных цифровыми боковыми зеркалами, количество кнопок достигает впечатляющих 23!

Сравнение с конкурентами демонстрирует уникальность решения Audi. Renault Espace четвертого поколения, например, также использовал большое количество кнопок на дверях, но их число не превышало 17.

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Интересно и то, что использование механических кнопок не исключает возможности гибкой настройки. Сенсорные кнопки, хоть и скрытые за механическими, позволяют изменять конфигурацию панели в зависимости от комплектации автомобиля.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Audi
Количество просмотров 2
15.03.2025 
Фото:Audi
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