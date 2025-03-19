Выручка с продажи легковых машин в РФ резко снизилась

«Автостат Инфо»: выручка от продажи новых легковых авто в РФ упала до ₽231 млрд

Если в январе текущего года оборот с продажи новых легковых машин в РФ составил 264 млрд рублей, то в феврале показатель выручки упал до 231 млрд рублей и достиг самых низких значений за последние 12 месяцев.

В феврале прошлого года оборот с продаж составил 328 млрд рублей. Всего за первые два месяца текущего года оборот с продажи новых легковых авто в РФ составил 495 млрд рублей, а в 2024 году за этот же период он достиг 568 млрд рублей.

Лидером по выручке в феврале этого года стала Lada (32,7 млрд рублей против 36,5 млрд в феврале). Среди иномарок лидирует марка Haval (27,5 млрд рублей против 33,8 млрд рублей в январе). Далее следуют Chery (23,8 млрд рублей), Geely (18,4 млрд рублей) и Changan (12,5 млрд рублей).

Среди моделей по выручке на первом месте оказалась Lada Vesta (12,7 млрд рублей против 12,8 млрд рублей в январе). Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: «Автостат Инфо»