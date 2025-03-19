#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Избавьтесь от этого немедленно, и заправляться будете реже — рабочий лайфхак
19 марта
Избавьтесь от этого немедленно, и заправляться будете реже — рабочий лайфхак
Водителям назвали простой и эффективный способ...
Не хотите брать «китайца» — ищите новый кроссовер Chevrolet, он еще и дешевле
19 марта
Не хотите брать «китайца» — ищите новый кроссовер Chevrolet, он еще и дешевле
В РФ появились новые кроссоверы Chevrolet...
В России вступили в силу новые справочники для расчета выплат по «автогражданке»
19 марта
В России вступили в силу новые справочники для расчета выплат по «автогражданке»
В РСА рассказали, насколько выросла средняя...

Выручка с продажи легковых машин в РФ резко снизилась

«Автостат Инфо»: выручка от продажи новых легковых авто в РФ упала до ₽231 млрд

Если в январе текущего года оборот с продажи новых легковых машин в РФ составил 264 млрд рублей, то в феврале показатель выручки упал до 231 млрд рублей и достиг самых низких значений за последние 12 месяцев.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Этот китайский кроссовер вызвал у сервисменов дежавю

В феврале прошлого года оборот с продаж составил 328 млрд рублей. Всего за первые два месяца текущего года оборот с продажи новых легковых авто в РФ составил 495 млрд рублей, а в 2024 году за этот же период он достиг 568 млрд рублей.

Лидером по выручке в феврале этого года стала Lada (32,7 млрд рублей против 36,5 млрд в феврале). Среди иномарок лидирует марка Haval (27,5 млрд рублей против 33,8 млрд рублей в январе). Далее следуют Chery (23,8 млрд рублей), Geely (18,4 млрд рублей) и Changan (12,5 млрд рублей).

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Среди моделей по выручке на первом месте оказалась Lada Vesta (12,7 млрд рублей против 12,8 млрд рублей в январе). Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: «Автостат Инфо»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
19.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0