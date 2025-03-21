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ЦОДД: мотоциклистам из-за переменчивой погоды...

Мотоциклистам посоветовали воздержаться от поездок по Москве до начала сезона

ЦОДД: мотоциклистам из-за переменчивой погоды пока опасно выезжать на дороги

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к мотоциклистам столицы с просьбой воздержаться от поездок до официального открытия мотосезона, поскольку это может быть небезопасно для участников дорожного движения.

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В Москве установилась переменчивая погода, которая создает неблагоприятные условия для движения. Низкие температуры ухудшают сцепление шин с дорогой, что увеличивает риск падений. Холод также сказывается на реакции и внимательности водителей, что повышает вероятность аварий.

Мотопатрульный ЦОДД Александр Бельков отметил, что мотоциклисты могут использовать это время для подготовки к сезону. Рекомендуется проверить состояние резины на износ и повреждения, а также состояние тормозной системы, уровня масла и антифриза.

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Также стоит обратить внимание на экипировку: ботинки, куртку, перчатки, шлем – и при необходимости заменить их на более подходящие для предстоящего сезона.

Синоптик Татьяна Позднякова прогнозирует, что на следующей неделе температура в Москве поднимется до 11 градусов, а ночью воздух прогреется до 4 градусов. Погода будет облачной с прояснениями.

Также недавно стало известно, что в Москве планируется снятие 55 тысяч дорожных знаков. Таким образом столица избавится от визуального шума. Согласно действующим правилам ГИБДД, знаки должны располагаться на расстоянии не менее пяти метров друг от друга, но в городе они нередко размещаются на расстоянии всего пары метров.

Источник: М24

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Количество просмотров 6
21.03.2025 
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
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