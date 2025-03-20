Россияне перестали брать автокредиты

НБКИ: в России в феврале на 6,2% уменьшилось число выданных автокредитов

Количество выданных автокредитов упало в феврале текущего года до 60,7 тысячи ссуд на общую сумму 73,4 млрд рублей, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 53,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. Уточняется, что спрос на кредиты сокращается пятый месяц подряд.

Заметнее всего спрос на автокредиты упал в Ростовской области (17,6%), а также в Ставропольском и Краснодарском краях (14,5% и 14,2% соответственно).

При этом в отдельных регионах наблюдается рост спроса: ХМАО (+3,7%), Тюменская область (+2,5%), Удмуртия (+0,9%) и другие.

Глава НБКИ по маркетингу Алексей Волков пояснил, что уменьшение выдачи автокредитов заметно ускорилось после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в этом сегменте кредитования. После этого автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утильсбора и ставок по кредитам.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: НБКИ

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

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Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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