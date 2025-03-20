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Не потерять деньги и не быть обманутым: как продать машину быстро и безопасно
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Не потерять деньги и не быть обманутым: как продать машину быстро и безопасно
Эксперт Корнев: выгоднее всего продавать...

Не потерять деньги и не быть обманутым: как продать машину быстро и безопасно

Эксперт Корнев: выгоднее всего продавать автомобиль самостоятельно

Есть несколько способов продажи автомобиля. Самый выгодный из них назвал Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг. Он отмечает, что автомобиль можно продать безопасно, быстро и выгодно, но какое-то из этих условий постоянно будет лишним.

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Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Во-первых, можно поставить машину на комиссию дилеру. Он сделает предпродажную подготовку и будет показывать ее на своей площадке. Сэкономите много времени и с большой вероятностью избежите мошеннических схем. Скорее всего, цену вам настоятельно посоветуют занизить, а еще возьмут деньги за посредничество, даже если машина не найдет покупателя.

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Также машину может выкупить дилер. Это будет быстро и безопасно с юридической точки зрения, но в деньгах продавец потеряет. Салон предложит цену ниже рынка, чтобы потом заработать на этой разнице, рассказал Корнев.

По его словам, выгоднее всего продавать машину самостоятельно. Но в этом случае можно попасть на мошенников и потерять во времени.

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Несколько советов для хорошего объявления о продаже авто

Для начала старайтесь сделать качественные фотографии с разных ракурсов, если есть какая-то проблема – покажите ее, чтобы потом за нее не торговались при осмотре. Честно опишите всю историю владения, подчеркните достоинства конкретно вашего автомобиля.

Не забудьте упомянуть про историю обслуживания, если есть записи в сервисной книжке и заказ-наряды. Постарайтесь указать как можно больше подробностей, чтобы потом было меньше поводов торговаться, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
20.03.2025 
Фото:Depositphotos
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