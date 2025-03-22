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Названы риски регистрации чужой машины на себя

Автоюрист Воропаев перечислил три риска для номинальных собственников автомобилей

Автоюрист Лев Воропаев рассказал о рисках для номинальных собственников автомобилей. Так, он пояснил, что, если у водителя, попавшего в ДТП, при себе нет действующего полиса ОСАГО, органы правосудия зачастую возлагают всю материальную ответственность на хозяина авто, включая возмещение морального вреда.

Также КоАП предусматривает ответственность за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, напомнил юрист. Если фактический владелец сядет пьяным за руль и будет пойман, собственника при определенных обстоятельствах могут лишить прав сроком до двух лет и оштрафовать на 45 тысяч рублей.

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К тому же при регистрации на себя чужого авто человек подвергает себя опасности оспаривания штрафов с камер фотофиксации, полученных фактическим водителем. А за множество неоплаченных правонарушений собственнику авто могут и вовсе ограничить выезд из России, рассказал Воропаев.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
22.03.2025 
Фото:АГН Москва
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