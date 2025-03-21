Названа самая дорогая подержанная машина в РФ
Самым дорогим подержанным авто в России стал суперкар Lamborghini Sian. Уточняется, что автосалон из Москвы выставил на продажу 4-летний суперкар Lamborghini Sian.
Пробег автомобиля составляет 400 километров, а его стоимость – 500 млн рублей. Это самая дорогая б/у машина из выставленных на Авто.ру и имеющихся в наличии в РФ.
Сообщается, что суперкар окрашен в серый матовый цвет. Интерьер схожих цветов отделан кожей, алькантарой и карбоном.
С 2020 года по 2023 год Lamborghini собрала 63 автомобиля Sian, при этом отделку каждой машины сделали по индивидуальным заказам. Данный экземпляр стал первой электрифицированной моделью в линейке марки, которая оснащена 785-сильным двигателем V12 6.5 с 35-сильным электродвигателем.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе, цены вполне доступны.
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Источник: «Авто.ру»