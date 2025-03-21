#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как курс рубля отразится на ценах машин с пробегом
21 марта
Как курс рубля отразится на ценах машин с пробегом
Эксперт Франк оценила, как укрепление рубля...
Lamborghini Sian
21 марта
Названа самая дорогая подержанная машина в РФ
«Авто.ру»: Lamborghini Sian стал самым дорогим...
В феврале особенно просели продажи этих иномарок с пробегом
21 марта
В феврале особенно просели продажи этих иномарок с пробегом
«Автостат»: в феврале в РФ продажи авто с...

Названа самая дорогая подержанная машина в РФ

«Авто.ру»: Lamborghini Sian стал самым дорогим авто с пробегом в России

Самым дорогим подержанным авто в России стал суперкар Lamborghini Sian. Уточняется, что автосалон из Москвы выставил на продажу 4-летний суперкар Lamborghini Sian.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Пробег автомобиля составляет 400 километров, а его стоимость – 500 млн рублей. Это самая дорогая б/у машина из выставленных на Авто.ру и имеющихся в наличии в РФ.

Lamborghini Sian
Lamborghini Sian

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Сообщается, что суперкар окрашен в серый матовый цвет. Интерьер схожих цветов отделан кожей, алькантарой и карбоном.

С 2020 года по 2023 год Lamborghini собрала 63 автомобиля Sian, при этом отделку каждой машины сделали по индивидуальным заказам. Данный экземпляр стал первой электрифицированной моделью в линейке марки, которая оснащена 785-сильным двигателем V12 6.5 с 35-сильным электродвигателем.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе, цены вполне доступны.

Lamborghini Sian
Lamborghini Sian
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Авто.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Авто.ру
21.03.2025 
Фото:Авто.ру
Поделиться:
Оцените материал:
0