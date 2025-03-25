В России стартовал недорогой конкурент Mazda 6
Российское представительство китайской автомобильной марки GAC рассказало о ценах на новый седан GAC Empow. Официальные дилеры бренда будут предлагать автомобиль в двух комплектациях – базовой GS и расширенной GL (S-style).
GAC Empow, комплектация GL (S-style)
- легкосплавные диски 18"
- аэродинамический обвес
- выхлопная система с регулируемой громкостью
- спортивные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления
- отделка салона из экокожи
- двухзонный климат-контроль
- музыкальная система Yamaha с 8 динамиками
- атмосферная подсветка салона
- электропривод водительского (6 направлений) и пассажирского (4 направления) кресел
- беспроводная зарядка для гаджетов
- обогрев всех сидений
- 6 подушек безопасности
- система динамической стабилизации (ESP)
- адаптивный круиз-контроль
- система предупреждения о выезде из полосы (LDW)
- система удержания в полосе движения (LKA)
- ассистент помощи при торможении (AEB)
- система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW)
Цена «старшей» версии с учетом скидок составляет 2 899 000 рублей; без скидок цена будет чуть выше 3 млн рублей. Прайс на базовую GS пока не объявлен. Российская премьера, как и было заявлено, состоялась 24 марта.
GAC Empow выпускается в Китае с 2021 года, и это первый седан в российской модельной линейке бренда. При длине 4700 мм размер колесной базы составляет 2736 мм – машина чуть компактнее японской Mazda 6, а по характеристикам близка к ее недорогим версиям.
Под капотом «китайца» – турбомотор 1.5 на 170 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – передний. Динамика радует: паспортный разгон до сотни – ровно 7 секунд. При этом указанный расход топлива – 5,7 л/100 км.
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Источник: GAC