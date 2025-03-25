В России стартовал недорогой конкурент Mazda 6

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Китайский бренд GAC назвал цену седана Empow в России

Российское представительство китайской автомобильной марки GAC рассказало о ценах на новый седан GAC Empow. Официальные дилеры бренда будут предлагать автомобиль в двух комплектациях – базовой GS и расширенной GL (S-style).

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GAC Empow, комплектация GL (S-style)

  • легкосплавные диски 18"
  • аэродинамический обвес
  • выхлопная система с регулируемой громкостью
  • спортивные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления
  • отделка салона из экокожи
  • двухзонный климат-контроль
  • музыкальная система Yamaha с 8 динамиками
  • атмосферная подсветка салона
  • электропривод водительского (6 направлений) и пассажирского (4 направления) кресел
  • беспроводная зарядка для гаджетов
  • обогрев всех сидений
  • 6 подушек безопасности
  • система динамической стабилизации (ESP)
  • адаптивный круиз-контроль
  • система предупреждения о выезде из полосы (LDW)
  • система удержания в полосе движения (LKA)
  • ассистент помощи при торможении (AEB)
  • система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW)

Цена «старшей» версии с учетом скидок составляет 2 899 000 рублей; без скидок цена будет чуть выше 3 млн рублей. Прайс на базовую GS пока не объявлен. Российская премьера, как и было заявлено, состоялась 24 марта.

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GAC Empow выпускается в Китае с 2021 года, и это первый седан в российской модельной линейке бренда. При длине 4700 мм размер колесной базы составляет 2736 мм – машина чуть компактнее японской Mazda 6, а по характеристикам близка к ее недорогим версиям.

Под капотом «китайца» – турбомотор 1.5 на 170 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – передний. Динамика радует: паспортный разгон до сотни – ровно 7 секунд. При этом указанный расход топлива – 5,7 л/100 км.

Источник: GAC

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Иннокентий Кишкурно
Фото:GAC
Количество просмотров 5
25.03.2025 
Фото:GAC
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