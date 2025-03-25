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Voyah Passion
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530 л.с., запас хода 1000 км: в России начнут выпуск роскошного седана

Завод «Моторинвест» в Липецкой области наладит производство седана Voyah Passion

Выпуск гибридного седана Voyah Passion планируется начать на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, информируют «Китайские автомобили» со ссылкой на источник, знакомый с процессом сертификации. На этом предприятии уже собирают другие модели бренда Voyah: кроссовер Free и минивэн Dream.

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Voyah Passion
Voyah Passion

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Размеры седана составляют 5088×1970×1505 мм при колесной базе 3000 мм. Под капотом авто 1,5-литровый ДВС и два электромотора суммарной мощностью 394 л.с. Общая отдача гибридной системы равна 530 л.с. Запас хода с полным баком составит 1000 км.

Автомобиль получит пневмоподвеску, массаж, вентиляцию и подогрев всех сидений, три экрана диагональю по 12,3 дюйма на передней панели, аудиосистему премиум-класса и многое другое.

Voyah Passion
Voyah Passion

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Ранее «Китайские автомобили» сообщали, что продажи новинки в России начнутся в апреле 2025 года. Ориентировочная цена Voyah Passion с учетом скидок – примерно 5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Voyah
25.03.2025 
Фото:Voyah
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