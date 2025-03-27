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Эти проблемы становятся заметны в автомобиле весной

Эксперт Стрельбицкий назвал 6 проблем с авто, которые обнаруживаются весной

Весной могут проявиться поломки авто, которые зимой оставались незамеченными, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Зачастую это последствия коррозии, сообщил он. Зимние реагенты способствуют ее ускоренному образованию на днище и колесных арках. Сильнее всего страдают пороги, крепления амортизаторов и выхлопная система, отметил Стрельбицкий.

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Частые запуски мотора в зимнее время истощают аккумулятор, что становится наиболее заметно весной. Также могут возникнуть неожиданные проблемы с подвеской, так как из-за зимних ям изнашиваются шаровые опоры и начинают стучать амортизаторы.

Возможны неисправности электрики. На фоне перепадов температур могут окислиться контакты фар, отказать датчики и произойти сбои в мультимедийной системе.

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После зимы на шинах могут образоваться боковые порезы, вздутия и трещины протектора, часто они становятся видны только после мойки. Вода в багажнике говорит о засоренных водоотводных каналах, отмечает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
27.03.2025 
Фото:Depositphotos
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