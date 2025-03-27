Лучший семиместный кроссовер в мире можно купить в России: известна цена

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В России появились в продаже новые кроссоверы Honda Pilot по цене 6,7 млн рублей

Кроссовер Honda Pilot продолжают поставлять на российский рынок по параллельным каналам, цены на автомобиль сейчас начинаются от 6,7 млн рублей. За 6 685 492 руб. новый кроссовер готова «под ключ» привезти из США компания из Владивостока.

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Это будет автомобиль в комплектации Elite, в которую входят кожаный салон, подогрев всех сидений и руля, панорамная крыша, медиасистема с тачскрином, фирменный для Honda пакет систем активной безопасности и помощи водителю и другое.

Все остальные кроссоверы, которые сейчас предлагаются на рынке, – дороже 8 млн рублей. За 8 314 129 руб. авто в той же комплектации доставит компания из Благовещенска. За 8 391 000 руб. фирма из Краснодара привезет кроссовер в комплектации Sport, а 8 908 080 руб. во Владивостоке стоит Pilot Black Edition.

Honda Pilot
Honda Pilot

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Все перечисленные Honda Pilot оснащены 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском мощностью 285 л. с., АКП9 и интеллектуальным полным приводом i-VTM4.

В начале 2024 года британское издание AutoBlog признало новый Honda Pilot лучшим среди всех трехрядных кроссоверов и внедорожников, присутствующих на рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 25
27.03.2025 
Фото:Honda
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