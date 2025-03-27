Лучший семиместный кроссовер в мире можно купить в России: известна цена
Кроссовер Honda Pilot продолжают поставлять на российский рынок по параллельным каналам, цены на автомобиль сейчас начинаются от 6,7 млн рублей. За 6 685 492 руб. новый кроссовер готова «под ключ» привезти из США компания из Владивостока.
Это будет автомобиль в комплектации Elite, в которую входят кожаный салон, подогрев всех сидений и руля, панорамная крыша, медиасистема с тачскрином, фирменный для Honda пакет систем активной безопасности и помощи водителю и другое.
Все остальные кроссоверы, которые сейчас предлагаются на рынке, – дороже 8 млн рублей. За 8 314 129 руб. авто в той же комплектации доставит компания из Благовещенска. За 8 391 000 руб. фирма из Краснодара привезет кроссовер в комплектации Sport, а 8 908 080 руб. во Владивостоке стоит Pilot Black Edition.
Все перечисленные Honda Pilot оснащены 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском мощностью 285 л. с., АКП9 и интеллектуальным полным приводом i-VTM4.
В начале 2024 года британское издание AutoBlog признало новый Honda Pilot лучшим среди всех трехрядных кроссоверов и внедорожников, присутствующих на рынке.
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Источник: «Автоновости дня»